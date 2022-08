No a la delegación de voto de Lluís Puig

Sobre la polémica por la delegación de voto del diputado de JxCat Lluís Puig, huido a Bélgica, Romero ha instado a Alba Vergés, ahora con funciones de presidenta, a «cumplir la ley y el reglamento, que deja muy claro que no se puede delegar el voto si no se cumplen unos requisitos».

Puig, advirtió la portavoz socialista, «no cumple ninguno de los requisitos que marca el reglamento para poder delegar el voto», por lo que Vergés no debe contabilizarlo, ni tampoco debería permitirle «participar de manera virtual» en comisiones parlamentarias, porque el reglamento no prevé formatos «híbridos» que combinen intervenciones presenciales y telemáticas, aunque con la pandemia «se hizo una excepción».

Por su parte ERC apostaba por modificar el reglamento para poder garantizar ese voto «no para un pleno, sino para siempre». Alba Vergés defendía que era necesario garantizarle el voto a través de las «reformas necesarias».

Eulàlia Reguant en una entrevista con Efe Marta Perez | EFE

La CUP alerta de que la interinidad impide recuperar la «credibilidad» perdida del Parlament

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha urgido a ERC y JxCat a «resolver el conflicto» derivado de la suspensión de Laura Borràs como diputada y presidenta del Parlament, porque la actual situación de interinidad «no ayuda a esta institución a recuperar la credibilidad» perdida.

En una entrevista de Efe, Reguant ha mostrado su preocupación por la suspensión de Borràs y lo que ha provocado su negativa a dimitir.

Según la portavoz de la CUP, el reparto de cargos en la Mesa del Parlament está contemplado en el acuerdo de legislatura entre ERC y JxCat, por lo que «son ellos los que tienen que resolver este conflicto», porque la CUP «ya dijo que no votaría a Borràs como presidenta».

Tras las elecciones catalanas de 2021, la CUP, según dice la portavoz, ya intuía sus problemas judiciales, «al tener un proceso en fase de instrucción por el fraccionamiento de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes».

En consecuencia, recalca, «son los partidos que la votaron los que tienen que dirimir cómo aplican el acuerdo entre ellos de reparto de presidencias».

Reguant ha recordado que la CUP «ya hace semanas que puso encima de la mesa la posibilidad de que Laura Borràs se apartase para facilitar la resolución del problema».

«Es evidente que una situación de interinidad que no sabemos cuánto durará no ayuda a un Parlament que ha ido perdiendo la credibilidad a marchas forzadas», ha advertido.

Para Reguant la suspensión de Borràs ha afectado negativamente a la relación entre ERC, JxCat y la CUP, aunque «ya era complicada antes».

«Es preocupante, de todas formas, que se produzcan señalamientos personales» por parte de Borràs contra los miembros de la Mesa que aplicaron el artículo 25.4, ha denunciado en referencia a las declaraciones de la diputada suspensa.

Uno de los que votaron el artículo es el secretario tercero de la Mesa, Carles Riera, que según ha recalcado Reguant «actuó como la CUP, por decisión de esta, y por tanto no se trata de una única persona, sino de miles, que consideramos que lo más pertinente era aplicar el artículo 25.4».

A favor de mantener el artículo 25.4 por «ejemplarizante»

Sobre este controvertido artículo del reglamento del Parlament, Reguant se ha mostrado favorable a mantenerlo, porque «tiene una función de ejemplaridad» de la institución que «es necesario» preservar.

Ha recordado que fue su partido quien propuso este artículo, aunque después fue «transaccionado» con Junts pel Sí, la coalición formada por Convergència y ERC.

La CUP considera que el 25.4 en ningún caso vulnera la presunción de inocencia ya que «no presupone culpabilidad», por lo que considera que «se tiene que mantener».

Borràs se hizo «un flaco favor»

Según Reguant (que el 28 de septiembre tiene pendiente un juicio en el Tribunal Supremo por negarse a responder las preguntas de Vox en el juicio del procés), el ataque de Borràs contra quienes votaron su suspensión «le hizo un flaco favor».

En relación con el voto delegado del diputado de JxCat Lluís Puig, ha defendido que se siga contabilizando: «Hay un acuerdo de la Mesa, que debe ser aplicado independientemente de si está Laura Borràs o Alba Vergés con las funciones delegadas. Entendemos que esto no se ve alterado».