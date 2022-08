Voto de Lluís Puig

Preguntada sobre si se seguirá contabilizando el voto delegado del diputado de JxCat Lluís Puig, huido a Bélgica, recordó que la apuesta de ERC es «reformar el reglamento» del Parlamento catalán para poder garantizar ese voto «no para un pleno, sino para siempre», informa Efe.

El Parlamento catalán cerró el período de sesiones sin que se hubiera firmado el acta de los dos últimos plenos, en los que Laura Borràs, que entonces no estaba suspendida, contabilizó verbalmente el voto delegado de Puig —anulado dos veces por el Tribunal Constitucional— pero este no apareció en las pantallas, informa Europa Press. «Tenemos que poder garantizarle el voto, la participación, y en base a esto hacer todo lo que sea necesario para que sea posible. No es firmar una acta que diga que verbalmente se añade su voto sino hacer todas las reformas necesarias», defendió Alba Vergés.