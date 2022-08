Mientras tanto, en Génova siguen haciendo equilibrios para no desautorizar a su baronesa 15 días después de que el propio Feijoo reconociera que le parecían «bien» los planes de ahorro energéticos «que señalan límites para activar los aires acondicionados y en invierno la calefacción». «Debemos de bajar el consumo energético», dijo entonces el líder del PP, informa Colpisa.

Ahora la dirección del partido entiende el «enfado» de Ayuso, pero se centra no tanto en el contenido de las medidas sino en que considera que vienen «impuestas» desde Moncloa. Tras subrayar que el PP no es un partido «monolítico», su coordinador general, Elías Bendodo, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de volver a «perder las formas» al no buscar el consenso.