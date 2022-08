«La respuesta ha sido desigual dependiendo de que el PP gobierne en Galicia, Madrid o Andalucía. ¿El señor Feijoo está de acuerdo con lo que promueve el señor Moreno (en la comunidad andaluza), que es reparto por población? ¿El señor Feijoo esta de acuerdo con lo que promueve Díaz Ayuso respecto al reparto? Yo no escucho que Feijoo diga nada sobre los asuntos importantes del país», ha afirmado Montero, que ha pedido al PP desvelar su modelo de financiación, que debe ser votado en el Congreso.

Desconfianza entre los populares

Al PP no le disgusta la propuesta, pero duda de su aplicación. La reforma del modelo «sería una buena noticia», según señaló el vicesecretario de Economía de los populares Juan Bravo, porque «es necesaria para comunidades como Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha o, incluso, Andalucía, pero la realidad no apunta a eso». «No soy muy optimista, los hechos y los antecedentes nos hacen pensar que esa no es la voluntad», insistió en una entrevista en RNE.