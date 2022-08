Ballesteros | EFE

Pedro Sánchez tiene claro que quiere agotar la legislatura y apuesta por una fecha para la celebración de las próximas elecciones generales. Serán en diciembre del 2023 si no se tuercen los cálculos del presidente del Gobierno. Tras reunirse con Felipe VI en el palacio de la Almudena, en Mallorca, Sánchez dijo considerar casi una razón de estado agotar el actual mandato para permitir al Parlamento y al Ejecutivo «dar respuestas prontas a cualquier incertidumbre o vicisitudes» que puedan surgir de la guerra de Ucrania.

«El Gobierno tiene claro su hoja de ruta» insistió el presidente que cargó contra «el mal hacer» del Ejecutivo de Rajoy que derivó en la moción de censura del 2015. «Es bueno que se recuperen las legislaturas de cuatro años», afirmó. No fue la única crítica al PP. Sánchez repitió media docena de veces su reclamación a partidos y gobernantes para que «huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario», y en dos ocasiones insistió en que no hay opción a no cumplir el decreto ley de medidas de ahorro, como anunció que hará la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez volvió a insistir en Mallorca que tiene previsto llevar la legislatura hasta el límite. Si se cumple este pronóstico y se agotan todos los plazos, esta estaría finalizada el 10 de noviembre del 2023, por lo que las Cámaras estarían disueltas y los comicios convocados desde el 16 de octubre. De llevar a cabo esta hoja de ruta, la princesa de Asturias —que cumple la mayoría de edad el 31 de octubre del próximo año— tendría que jurar la Constitución con el Parlamento disuelto. Sánchez insistió en que el Gobierno hablará con la Casa Real y el jefe del Estado del asunto cuando corresponda. «No tiene por qué ser el mismo día», aseguró el presidente del Gobierno hace unos días en Mostar durante su gira balcánica, dejando claro que el Gobierno baraja otras opciones para el acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor.