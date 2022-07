Durante sus tres días en Sanxenxo, los movimientos del emérito fueron seguidos al minuto, observando todos sus gestos, pero este se mostró muy parco en palabras, más allá de comentar lo contento que estaba de poder estar ahí y también de poder reencontrarse con su familia. El que fuera monarca también recibió numerosas muestras de cariño de los ciudadanos durante su estancia.

En Zarzuela

Pero sin duda, el momento más esperado fue su vuelta al palacio de la Zarzuela, la que fuera su residencia desde 1962. Aunque tanto la infanta Elena como la infanta Cristina le habían visitado en Abu Dabi, don Juan Carlos no había vuelto a ver a Felipe VI ni tampoco a doña Sofía.

La visita se prolongó durante once horas y permitió a padre e hijo mantener «un amplio tiempo de conversación», que la Casa del Rey no quiso cuantificar. Durante el encuentro, ambos tuvieron ocasión de abordar «cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española» desde que el emérito se trasladó al país del Golfo.

El rey emérito también tuvo ocasión de almorzar con buena parte del resto de su familia. A la comida asistieron, además de don Felipe, la reina Letizia y la infanta Sofía, así como la infanta Elena y sus dos hijos y la hermana del emérito, la infanta Margarita y su marido, Carlos Zurita. Doña Sofía, con covid-19 en ese momento, también estuvo presente, pero permaneció en todo momento con mascarilla.

Aunque Zarzuela no distribuyó imágenes del reencuentro familiar, sí que emitió un comunicado en el que dejó traslucir el malestar de la Casa del Rey por la manera en que había transcurrido la primera visita de don Juan Carlos a España, máxime cuando su entorno ya había adelantado que regresaría en unas semanas a mediados de junio.

Así, le recordaron que en su carta a Felipe VI de marzo le había informado de su decisión «de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado» cuando regresara a España con vistas a poder seguir disfrutando «de la mayor privacidad posible», repitiendo palabra por palabra el contenido de la misiva.

La segunda visita, aún pendiente

El mensaje habría calado en el antiguo monarca, que finalmente no viajó a España como se esperaba en junio. Su visita habría coincidido con el octavo aniversario de su abdicación y del ascenso al trono de Don Felipe, lo que la convertía en cuanto menos inoportuna. Por lo pronto, su entorno no ha dado detalles de cuándo podría producirse ahora su próximo desplazamiento a España.

El primero, al contrario de lo que deseaba el Gobierno, como dejaron claro tanto el propio Pedro Sánchez como otros miembros del Gabinete, no sirvió de ocasión para que el antiguo monarca diera explicaciones a los españoles sobre su conducta pasada. «¿Explicaciones de qué?», le replicó a un periodista que le preguntó sobre ello.

Lo más cerca que don Juan Carlos ha estado de entonar un mea culpa fue en la carta de marzo. En ella, se muestra consciente de cómo sus actuaciones han afectado a don Felipe y por añadidura a la Corona y recuerda que si se marchó en agosto del 2020 fue «guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España y a todos los españoles, a sus instituciones y a ti como rey».

Asimismo, dice ser «consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente», en alusión a los hechos que llevaron a la Fiscalía a investigarle. Esa disculpa dista mucho de la pronunciada tras el accidente durante un viaje de caza en Botsuana en el 2012, con su famoso: «Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir».