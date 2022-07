El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin corbata, durante su comparecencia en la Moncloa EDUARDO PARRA | EUROPAPRESS

El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros un paquete de medidas urgentes para el ahorro energético. Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa en la que ha hecho un balance muy optimista de la acción del Gobierno en este curso político. Las medidas se comunicarán a los ciudadanos el próximo lunes, adelantó. «Ahorrar energía es una tarea de todos», recalcó, «para reducir nuestra factura energética y reducir nuestra dependencia del agresor», en referencia a la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin.

«Serán medidas razonables» y que «no van a implicar recortes», ni en los hogares ni en las empresas, precisó, añadiendo que «van ser positivas para el bolsillo» de los ciudadanos y la «competitividad» de nuestras empresas. «Queremos ahorrar y ser solidarios con Europa», sostuvo. No dio detalles de ese plan, pero deslizó como pista que «basta pasearse por un centro comercial para saber que a lo mejor la temperatura está demasiado baja». La otra pista fue su propia comparecencia sin corbata. Según indicó, propondrá a todos los ministros y los responsables de todas las administraciones y del sector privado que hagan lo mismo para ahorrar energía en la climatización. «No llevo corbata. Y podemos ahorrar también en el sector privado. Cuando no sea necesario, que no se use la corbata. Si no es imprescindible dejemos la corbata», reiteró.

El Gobierno presentará además en el mes de septiembre a la Unión europea dos propuestas. Una, para reformar el mercado energético y desacoplar el precio del gas de el de la electricidad. Y otra, una nueva intervención en el mercado energético para poner un tope al precio de las emisiones de CO2. El desacople de los precios de gas y electricidad es una medida que el Gobierno ha planteado en Europa hace tiempo. Pero, según Sánchez, ahora puede tener más viabilidad, ya que la Union Europea se ha abierto a reformar el mercado energético. Son medidas que según Sánchez «van a beneficiar a España y a sus familias y a toda Europa a doblegar la curva de la inflación».