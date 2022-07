Rodrigo Jiménez | Efe

Alberto Núñez Feijoo emplazó hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que presente una moción de censura contra sí mismo por las condenas a Manuel Chaves y José Antonio Griñán por los ERE, «el mayor caso de corrupción sistemática de la historia reciente de nuestro país». El líder del PP aseguró que si el dirigente socialista fue «capaz de edificar su moción» para descabalgar a Mariano Rajoy del Ejecutivo, ahora «hay verdades suficientes» para que «se censure a sí mismo».

En su balance del curso político, sin preguntas de los periodistas, Feijoo recordó que el líder socialista llegó a la Moncloa censurando a un Gobierno «que estaba centrado en los intereses generales de España». Enarboló, para ello, «una falsa bandera de regeneración democrática», que se ha traducido «en el Gobierno más caro de la historia, el de mayor número de ministros, altos cargos y asesores, el que más ha usado el real decreto ley, el que más ha vulnerado la Ley de Transparencia y el que más reveses ha recibido del Tribunal Constitucional».

A las puertas de la cámara alta y rodeado de la plana mayor del PP y de los senadores y diputados populares, el dirigente gallego relató las acciones más desacertadas del Gobierno desde el pasado mes de septiembre, incidiendo en las desavenencias dentro de la coalición y ahondando en la crisis económica e institucional que atraviesa España. «Si nos preguntamos si esto es lo que merece España yo replico alto y claro que no. No merece un Gobierno más preocupado por los problemas con sus socios que por los problemas de España. No merece un Gobierno en conflicto permanente», subrayó.