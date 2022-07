El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, argumentó que el Gobierno sigue siendo partidario de «armonizar» la legislación penal con el resto de Europa. Negó que haya un compromiso sobre este asunto y dijo que no hay mayoría para sacarlo adelante. Bolaños no cerró, en todo caso, ninguna puerta. Solo dio a entender que es preciso que ambas partes se pongan de acuerdo sobre el contenido del futuro texto. En su intervención, en todo caso, trató sobre todo de hacer hincapié en otro punto del acuerdo, el que habla de respetar «el ordenamiento y los principios democráticos». La consejera Vilagrà lo expresó con resignación de otro modo: «Que la ciudadanía no pueda votar su futuro político en libertad es algo que estamos lejos de resolver».

ERC, sometida a una enorme presión de Junts, sí presumió, en cambio, del acuerdo «esencial y nuclear» en torno al catalán, que además de validar una norma autonómica aprobada para tratar de esquivar la sentencia que impone un 25 % de las clases en castellano y que fue cuestionada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, implica que el Gobierno impulse el catalán como lengua de uso en el Parlamento Europeo, su utilización más amplia en el Senado y se reconozca el derecho a ser «correspondido oralmente y por escrito en catalán en la Administración periférica». Con todo ello, la posibilidad de que el Gobierno recurra esa ley, de la que el TSJC había planteado dudas sobre su constitucionalidad, ha desaparecido.