El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, durante la reunión que ambos mantuvieron este miércoles en Varsovia. PAWEL SUPERNAK | EFE

«En el caso tanto de Chaves como Griñán, podemos afirmar que están pagando justos por pecadores». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido de esta manera a los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena por prevaricación de Chaves y por prevaricación y malversación de Griñán, que implica su ingreso en prisión, en el caso de los ERE.

«No hubo enriquecimiento»

En una comparecencia junto al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, Sánchez no quiso pronunciarse sobre un posible indulto hasta que no se conozca el contenido de la sentencia, aunque no lo descartó. Destacó que ha habido dos votos particulares en contra de la condena y defendió en todo caso a los dos condenados. Resaltó que, en su caso, «no hubo enriquecimiento personal y tampoco hubo financiación de partidos políticos» y lo que sí hubo fueron «dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas». «No solamente no han sido condenados, sino que tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado ni de haberse llevado un céntimo de euro», dijo.

El jefe del Ejecutivo no precisó quiénes son los «pecadores» por los que pagan Griñán y Chaves con sus condenas. Afirmó que el suyo es un Gobierno «limpio». «Hemos condenado siempre los comportamientos de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por un Gobierno andaluz y el Parlamento de Andalucía, que ayudó a cientos de trabajadores y empresas en momentos de muchísima dificultad», señaló, en referencia al mecanismo por el que se acabaron desviando fondos.