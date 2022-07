Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán y de Junts Kike Rincón | EUROPA PRESS

Laura Borràs ya tiene un pie fuera de la presidencia del Parlamento catalán, y la formación que preside, Junts, mira de reojo hacia la oposición. Ahora bien, queda por ver si se consuma una u otra situación sobrevenida a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya abierto juicio oral a la presidenta de la Cámara autonómica por presuntamente fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Este movimiento pone contra las cuerdas a la dirigente de Junts, ya que con el reglamento del Parlamento de Cataluña en la mano, debería abandonar su puesto y el escaño, aunque puede atrincherarse en el cargo. En cualquiera de los casos, su futuro político pasa a depender de ERC.

Prevaricación y falsedad. El tribunal ha dictado la apertura de juicio por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía reclama para Borràs seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por fraccionar contratos de la ILC para adjudicarlos a dedo a un amigo.

Reforma contra la corrupción. Junts pel Sí (unión electoral de posconvergentes y ERC) y la CUP reformaron en el 2017 por la vía de urgencia el reglamento del Parlamento para reafirmar su compromiso contra la corrupción. En concreto, el artículo 25.4 obliga a suspender «de manera inmediata» a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por corrupción. Junts per Catalunya considera que ERC y la CUP no deberían aplicar este precepto, por solidaridad «antirrepresiva». Los republicanos y los anticapitalistas no coinciden en que Borràs es víctima de la «persecución política» del Estado y defienden que es una causa de corrupción, por lo que debe aplicarse el reglamento parlamentario que conduciría a la suspensión de sus derechos y deberes como diputada, y, por tanto, como presidenta. Esquerra la invitó ayer a anteponer los intereses del Parlamento por delante de cualquier «personalismo».