En cuanto a lo dicho por Moreno Bonilla sobre las mujeres y aplicando el principio estricto de Igualdad, "aunque el mono se vista de seda mono se queda”. Esto pasa,por hacernos los feministas sin saber… — Carmen Calvo (@carmencalvo_) July 26, 2022

«Para el presidente Moreno Bonilla hasta 2022 las mujeres no hemos estado capacitadas para ocupar cargos públicos», señalaba Laura Béjar, senadora socialista por Jaén, quien pidió al presidente andaluz que pidiera disculpas por sus palabras. «Moreno Bonilla concede graciosamente a las mujeres la capacitación necesaria para gobernar Andalucía. De los hombres no dice nada. ¿Qué dice Feijoo?, se preguntaba en la misma red la también senadora del PSOE Eva Granados. Moreno Bonilla concede graciosamente a las mujeres la capacitacion necesaria para gobernar Andalucia. De los hombres no dice nada. Debe de ser que cree que unos nacen con capacidades y en cambio otras, con mucho esfuerzo, pueden llegar a estar capacitadas.

¿Qué opina Feijóo? 🤔 https://t.co/njTBlksuCX — Eva Granados Galiano (@Eva_Granados) July 25, 2022