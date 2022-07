Yolanda Díaz en una rueda de prensa celebrada en el departamento de Trabajo de Estados Unidos. Lenin Nolly | EFE

Tan solo dos semanas después de poner en marcha Sumar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoce ahora que duda de que su proyecto político esté listo para las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en mayo del 2023. Un nuevo retraso que evidencia las dificultades con las que se está topando la también ministra de Trabajo en su intento por levantar «un proyecto de país para la próxima década».

Si ella misma se dio un plazo de seis meses para tomar la decisión sobre encabezar o no una futura candidatura que aglutine a las formaciones de izquierdas, este domingo reconoció que seguramente la primera parada no se producirá hasta las generales que tendrán lugar a finales del año que viene si no media adelanto por parte del presidente Sánchez.

Pugnas de poder con el PCE

Mientras Díaz prefiere dejar a un lado «el politiqueo» y evita comentar la vida interna de las confluencias de la izquierda, este pronunciamiento se produce 48 horas después de que la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, destituyera al secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago. Un dirigente muy próximo a Díaz y a su proyecto Sumar que ha reconocido que no se esperaba su cese. La líder morada lo ha sustituido por Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de su partido y persona de total confianza.