El auto de apertura de juicio trasladaría al Parlamento el debate de si Borràs debe ser suspendida en aplicación del reglamento de la Cámara que obliga a hacerlo en el caso de los diputados que esperan juicio por corrupción y cuentan con un auto de apertura de juicio oral ya firme.

La defensa de Borràs, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, presentó la semana pasada un recurso de apelación contra la decisión del juez instructor de no admitir a trámite su recusación en un escrito en el que afeaba al magistrado sus prisas por enviarla a juicio. En la providencia dictada este lunes, el juez recuerda a Boye que, de acuerdo con la ley, no cabía ningún tipo de recurso contra su decisión de no admitir la recusación.