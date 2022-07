El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras. DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no querer reformar el delito de sedición por «razones políticas» y ve posible reingresar en prisión después de que el Tribunal Supremo (TS) rectificara y acordara en mayo revisar los indultos a los presos del 1-O. En una entrevista de Europa Press, ha rechazado que el Ejecutivo central alegue que no puede impulsar la reforma de la sedición porque no hay una mayoría suficiente cuando, a su juicio, sí que existe:

«No es una cuestión de opinión o creencia, es una obviedad matemática. Estamos a favor de las matemáticas y la ciencia en general». «Si no hay una razón matemática, es evidente que la razón es puramente política. No se me ocurre otra manera alternativa de verlo. Si las matemáticas nos dan la razón, es evidente que aquel que quiera negarlo no lo hace por razones matemáticas y sí por razones políticas», ha argumentado.

Al preguntarle si la reforma del delito de sedición podría facilitar la vuelta de los «exiliados», ha asegurado que no sería suficiente porque sobre algunos de ellos recae un delito de rebelión, como es el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.