—¿Estos cambios significan que las designaciones realizadas hace nueves meses en el 40º congreso del partido fueron un error?

— No, han cambiado las circunstancias. Entonces no había una guerra. Fíjese si han cambiado que hace apenas cuatro meses el líder de la oposición era una persona completamente distinta y ahora no sabemos dónde está.

—Tras los cambios en el PSOE, ¿llegarán los del Gobierno?

—Es una decisión del presidente, pero él mismo ha expresado recientemente que quiere que estemos centrados en nuestro trabajo. Su obsesión es dar estabilidad y tranquilidad al Gobierno.