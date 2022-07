Sánchez asalta el PSOE desde Moncloa Gonzalo Bareño

El presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a «no perder tiempo» para luchar contra el cambio climático ya que la emergencia climática se acelera y no hay excusa para apartar la transición ecológica: «Es ahora o nunca».

«Gobernar es remangarse y afrontar los problemas y no es cruzarse de brazos...La inacción es el error seguro y ese error la familia social no lo va a cometer», ha puntualizado tras insistir en que «nunca me vais a ver ponerme de perfil», sino «dando la cara, aportando soluciones».