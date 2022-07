Carlos Barrera, experto en comunicación electoral y profesor de Medios de Comunicación y Política en la España Reciente (Universidad de Navarra),

«Podría caber un acuerdo tácito, no escrito, como de hecho existió durante largos años en las generales», señala Barrera. «Ir más allá requeriría muchas negociaciones para las que me temo que no hay tiempo ni voluntad cierta», explica el profesor de Periodismo de la Universidad de Navarra. «Estamos en un sistema parlamentario de largo recorrido, y cualquier cambio, con tantos partidos compitiendo como existen ahora, se antoja muy complicado»», añade. «Un acuerdo solo entre PP y PSOE sería acusado, no sin razones, de ‘abuso de posición dominante' para volver al bipartidismo básico y clásico», concluye.

Segunda vuelta

Santiago Martínez estima que «de adoptarse el sistema de que gobierne la lista más votada habría que reformar de plano todo el sistema electoral y entonces encauzarlo hacia un sistema electoral de segunda vuelta como se hace en otros países». Barrera sostiene que «si no se producen al mismo tiempo cambios en el modo de elección de los diputados, un pacto de investidura basado en la lista más votada solo sería una especie de parche para desbloquear la designación de un presidente del gobierno». «Las negociaciones para sacar adelante las leyes en el Congreso serían como mínimo igualmente complejas, como hasta ahora», asegura.