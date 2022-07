Sobre Dalmases

Sobre el incidente protagonizado por el diputado de Junts en el Parlament Francesc de Dalmases con la subdirectora del programa de TV3 Faqs, Borràs ha explicado que estaba presente y que lo que hubo fue una discusión, no una agresión.

«Se habla de una agresión que no ha tenido lugar. Me parece lamentable ver la manera de cómo se produce un ensañamiento en el que todo el mundo lleva un fiscal dentro y en el que todo el mundo estaba y sabe lo que pasó» cuando, según Borràs, no es cierto.