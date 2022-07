El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate sobre el estado de la nación la semana pasada. kiko Huesca | EFE

Tras la marcha de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE, Sánchez convocó un comité federal para este sábado con intención de abordar bien la sustitución de la segunda de a bordo del partido o bien la eliminación de dicho cargo. En Ferraz había cierto halo de confianza en que se produjeran cambios estructurales más profundos, tal como pedían varios miembros socialistas. Hoy, a través del orden del día, se confirma que se producirán cambios en el Congreso y el Senado de cara a regenerar la imagen del partido de cara a los comicios del 2023.

Anunciada la metamorfosis socialista, el presidente asturiano cercano a Lastra, Adrián Barbón, no ha querido evaluar dicha decisión del presidente del Gobierno para realizar movimientos en las Cámaras. «Igual que no le admitiría qué cambios tengo que hacer en mi Gobierno, yo no le digo lo que tiene que hacer; cada uno en su terreno», se escudó. En Ferraz hay quien todavía no sabe qué va a pasar el sábado.

En la reunión se hará también el calendario de las primarias y las candidaturas para las municipales y autonómicas del 2023.