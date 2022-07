En relación con el voto delegado, Puig protagoniza otra polémica, ahora sobre la intervención telemática en las comisiones del Parlamento. Todavía no ha usado ese atajo porque no le han dejado. Durante la pandemia se hicieron comisiones híbridas y algunos diputados intervenían a distancia. Pero una vez levantadas las restricciones impuestas por el covid, el reglamento no recoge ese método de trabajo. Sin embargo, el independentismo quiere explorar esa vía para beneficiar a sus diputados y la Mesa ha encargado un informe jurídico para saber si se puede hacer.

También pintan bastos para el diputado de Junts y mano derecha de Borràs, Francesc de Dalmases. ERC se ha unido a los comunes para que el Parlamento le aplique el código de conducta por su actuación en TV3, donde, según varios medios, discutió con una periodista por una entrevista a Borràs que no fue de su agrado. El diputado habría agarrado, gritado y faltado al respeto a la trabajadora. Junts le abrió expediente.