Preocupa Ateca

La situación más preocupante en los últimos días se vive en Aragón. El incendio de Ateca, en la provincia de Zaragoza, ha quemado ya cerca de 14.000 hectáreas, en su mayoría de masa forestal, desde que fue declarado el pasado lunes, y mantiene desalojadas a unas 2.000 personas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó ayer la zona afectada. «Tenemos que hacer de las políticas medioambientales, políticas de estado. Esto nada tiene que ver con la ideología, tiene que ver con una realidad», señaló el jefe del Ejecutivo.

Los incendios de Ponferrada, León, y de Cebreros, en Ávila, son los dos que más preocupan ahora a la Junta de Castilla y León, después de que las condiciones meteorológica hayan dado un respiro al incendio de Losacio y Tábara, uno de los más graves de los registrados en lo que va de año. Ya no son solo las altas temperaturas. El viento tiene un papel muy relevante para la extensión de las llamas. «Está jugando con nosotros», reconocía ayer el director de Extinción Ángel Iglesias. «Nos está obligando constantemente a modificar estrategias y a desplazar medios de unos sitios a otros», afirmó el técnico de la Junta de Castilla y León. «No me he encontrado una cosa igual en treinta años de campañas», resumió.Todo apunta a que este fuego, que ya ha quemado 4.000 hectáreas de terreno estuvo provocado por una colilla mal apagada.