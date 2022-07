Elorza cree que todo lo que sea sumar les dará la posibilidad de seguir manteniendo el Gobierno de coalición y eso, a la vista de lo que significa el PP, «que no ha cambiado nada» y «de lo que representa Vox y sus políticas», espera que, «de aquí a las municipales se pueda recuperar una credibilidad que, en parte, se ha perdido» a pesar de estar haciendo una gestión «muy buena». No obstante, ha indicado que el precio de la luz y de los alimentos, sumado al temor de los pensionistas «hace se olviden decisiones del gobierno muy interesantes, positivas y solidarias».

El diputado socialista cree que el Gobierno agotará la legislatura aunque pueda haber «problemas» y momentos de «duda», pero cree que se completará.

Compromisos y transferencias

Por otra parte, ante las transferencias pendientes, espera que en la reunión del día 29, en Lejona, entre la consejera de Autogobierno y la ministra Isabel Rodríguez, consiga «abrir la puerta y que las transferencias prometidas y comprometidas con el PNV se lleven adelante».

Según ha indicado, confía en que sea posible y ojalá «algunas de ellas» lleguen antes de fin de año, porque existe voluntad de llevarse bien y «hacer todo lo posible y razonable para cumplir con las transferencias pendientes».

El diputado vasco ha manifestado que, como trasladó Pedro Sánchez, algunos técnicos «en algún caso no lo ven (el traspaso)», porque «las cosas se complican cuando se hacen números» y no pierde la esperanza de que una parte de las transferencias se materialicen y, si no es posible, se «tratará de explicar las razones de fondo que llevan a no cumplir un compromiso».

Finalmente, ha indicado que las cosas han cambiando y «lo que se firmó en su día puede haberse complicado» con el paso del tiempo «al ver como se materializa, el estudio de costes, las implicaciones jurídicas». «Son compromisos que se toman, no digo a la ligera, pero que se toman cuando hay que salir de una situación complicada como la investidura y luego el tiempo te va demostrando que no era tan sencillo de hacer», concluye el diputado Odón Elorza.