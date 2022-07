El acusado ha defendido su inocencia durante todo el juicio y, de hecho, en el turno de la última palabra, insistió: «Lo único que puedo decir es que no le he quitado la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales».

El acusado, a quien se le atribuye, además de los homicidios, otros siete delitos de abusos sexuales a otras jóvenes (todas ellas prostitutas), señaló el último día de juicio que sentía «mucho» el dolor que pueda tener la familia de Marta Calvo por no haber encontrado el cuerpo, pero aseguró haber dicho «lo que ocurrió con todo lujo de detalles». «No tengo nada más que aportar», manifestó.