El Tribunal Supremo ha ratificado los nueve años y medio de cárcel por agresión sexual y maltrato en el ámbito familiar a un hombre que alegaba una vulneración de sus derechos por no haberse informado a la denunciante, su mujer y víctima, del derecho a no declarar en su contra, ya que él era su esposo. Los magistrados dicen que no está legitimado para defender los derechos de ella.

Todo sucedió en mayo de 2015, meses después de que acabara la convivencia del matrimonio. Cuando la mujer fue hasta la casa de su suegro a debatir con quién se quedaba un perro, que ambos tenían en común. Allí, su todavía marido la agredió sexualmente a la fuerza. Después, según consta en la sentencia, la enganchó del pelo y la llevó al baño, donde la metió en la bañera y le lavó todo el cuerpo.

Tras ser condenado, el agresor recurrió al Supremo, que ha sido tajante al señalar que, si bien es cierto que un testigo puede no declarar contra un familiar, en este caso el «vínculo de solidaridad» cede y tiene preferencia el interés de la víctima a que se sancionen los hechos, según la sentencia a la que ha accedido Europa Press.