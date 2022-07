Partido Popular

A la espera. Barrera estima que «al PP le basta con no cometer errores para seguir subido a la ola triunfadora». Hasta cierto punto, «le puede haber salido rentable que Feijoo no tuviera que intervenir para no exponerse a posibles fallos en formatos a los que no está aún habituado a nivel nacional». Según Lumbierres, «el PP pasa página en espera de las municipales y autonómicas, para ver si el cambio de ciclo es auténtico o solo un espejismo».

Unidas Podemos

Díaz, perjudicada. «UP aplaudió el nuevo volantazo a la izquierda de Sánchez, aunque tanto el núcleo duro de la formación como su futura líder electoral, Yolanda Díaz, han quedado algo opacados por la apropiación de su terreno por parte de Sánchez», asegura Barrera. «UP sigue teniendo el problema de la división y la gestión de la nueva candidatura de Yolanda Díaz, una de las más perjudicadas por las propuestas del PSOE», sostiene Lumbierres.

Vox

Toca techo. «Vox parece haber tocado techo, y sigue muy noqueado por el resultado de las elecciones andaluzas, muy por debajo de las expectativas», opina Lumbierres. Barrera cree que «Vox se jugaba poco, su mayor reto es detener la fuga del voto útil de derechas al nuevo PP de Feijoo».

Medidas de izquierdas que pueden dar rédito electoral si son efectivas

¿Las medidas anunciadas por Sánchez, serán bien recibidas por los votantes? «Suenan bien a los oídos de los votantes más de izquierdas, pero su eficacia está por demostrar dada la volatilidad de los contextos internacionales», estima Barrera. Además, «si no consiguen el efecto esperado de alivio de la crisis, como ha pasado con otras anteriores, le será difícil a Sánchez sacar más conejos de la chistera». «El temido otoño dictará sentencia», concluye.

Para Martínez, «entre su electorado e indecisos, pueden convencer, si bien una vez más aparecen de modo reactivo, ya que las causas de los actuales problemas que estas medidas pretenden corregir llevan muchos meses sobre la mesa y eran totalmente previsibles, por lo que se podían haber comunicado antes y haber generado una imagen más proactiva en vez de reactiva, que es precisamente una de las debilidades del Gobierno percibidas por la ciudadanía».

Dentro del relato

Esto, añade, «habría permitido secuenciar mejor la comunicación de las mismas». «Al hacerlo en tromba, mezclando banca, luz, sanidad, billetes de tren, etc. se pierde la oportunidad de ganar más presencia y de explicar mejor cada una de las medidas dentro de un relato que facilite la comprensión por parte de la ciudadanía», explica. Por ejemplo, «el impuesto a la banca, dentro de un relato de que se benefició de las ayudas durante la crisis del 2008, no devolvió el dinero público y aprovechó para comprar bancos más pequeños y hacerse más grande podría haberse entendido mejor». Pero «no se hizo bien, ni tampoco se inmunizaron ante la respuesta de que probablemente la banca repercuta ese impuesto o gasto en los consumidores».

En opinión de Lumbierres, hay «dos grandes medidas estrella, la que tiene que ver con el transporte público, a la que le encuentro una debilidad, porque está pensada para el grueso de la población que vive en un entorno urbano, pero olvida a la población rural». Y «la principal, que además de efectiva se acopla al sentir popular es el freno en parte a la economía especulativa de las grandes mayoristas de la energía y la tributación de la banca, rescatada en parte por el dinero público tras la crisis del 2008».