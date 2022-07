En esta línea, en el documento se recalca la necesidad de apostar por el municipalismo y «capitalizar el trabajo realizado durante años». «Necesitamos gente experta que nos ayude a la hora de comunicar a la sociedad todo lo que hacemos y que otros no se aprovechen de ello. Lo que no se vende, no se hace. Y para eso, además, necesitamos apoyo económico para darnos visibilidad ante los vecinos desde ya, pues los rivales ya están en campaña y nos estamos quedando atrás», argumentan.

Al hilo, reclaman una mejora en la comunicación interna y, en este sentido, critican que se hayan enterado de que se va a celebrar una refundación del partido «por las redes sociales» o que se hable desde «determinadas instituciones de situaciones en municipios sin consultar con los representantes del partido en esos lugares y sin conocer la realidad que puede ser diferente». Así, recalcan que es «imprescindible» que la comunicación «fluya de forma interna y sea más ágil».