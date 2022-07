Galicia

La ola de calor, con temperaturas extremas, y las tormentas con rayos registradas en la noche del jueves al viernes han recrudecido los incendios forestales en Galicia, donde los fuegos más grandes en alrededor de una decena de municipios dejan ya esta semana, según las estimaciones provisionales, más de 4.000 hectáreas arrasadas. La situación más preocupante sigue dándose en Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo, donde se mantiene la alerta activa por proximidad del fuego a núcleos habitados.

En Folgoso do Courel los tres incendios que siguen activos rondan ya las 2.000 hectáreas calcinadas. El conselleiro de Medio Rural, José González, en declaraciones difundidas por la Radio Galega, ha incidido en que «el mayor foco de preocupación» está en la Montaña de Lugo, si bien los medios están actuando y no se han producido desalojos, excepto la evacuación preventiva este jueves de 40 jóvenes de un campamento en A Pobra do Brollón, que pasaron la noche en el pabellón de deportes. Precisamente en A Pobra do Brollón (Lugo) sigue decretada como medida preventiva la Situación 2 en el incendio registrado en la parroquia de Saa, aunque Medio Rural informó en la pasada jornada de que el peligro para el núcleo de Busto había remitido.