—Sí, y todo con esa precipitación. Yo el martes creía inocentemente que Feijoo quería reunirse con todas las víctimas. No sabía que buscaban esa foto para hacer política en contra de la Ley de Memoria Democrática. Aún así, me pareció que era precipitado y que una convocatoria por Whatsapp no eran las formas. Yo respondí que no tenía ningún inconveniente a reunirme pero con unas condiciones, las mismas de siempre para los políticos: con nosotros solos y a puerta cerrada, sin foto. Ya sabemos que todos los políticos van a buscar la foto. Es rastrero, indecente, el uso de las víctimas por parte de los partidos políticos. Y lo que ya es el colmo es que se use a unas víctimas para negar los derechos de otras.

—Se le nota indignada.

—Hay decenas de miles de víctimas que sufrieron y que están en fosas comunes. A los que sacaron de casa y los fusilaron en la guerra, con familiares que solo quieren recuperar sus restos. Víctimas a las que se les niega el derecho a tener una ley que sea herramienta para conseguir esa reparación, memoria que también se merecen. Igual que nosotros. Me avergüenzo, de verdad.