Bruselas mantiene la previsión de crecimiento de España en el 4 %, pero eleva la de la inflación al 8,1% La Voz

Las mismas fuentes insisten en que no existen garantías de que el «supuesto impuesto a las entidades financieras, inconcreto y difuso por el momento», no redunde en un encarecimiento de los créditos, una reducción la retribución de los ahorros o en sobrecostes en comisiones bancarias ordinarias por mantenimientos de cuentas corrientes o retirada de efectivo. «El PSOE no apoya nuestra propuesta de bajadas de impuestos a las clases medias de nuestro país, y el PP no apoyará subidas de impuestos que pueden afectar a los españoles», concluyen.