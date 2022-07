Feijoo tras el primer día del debate sobre el estado de la nación: «La podemización del señor presidente ha sido completa» Redacción

Quizá por ello, Feijoo se mostraba especialmente contundente con ella apenas unos minutos después en El programa de Ana Rosa. «Me sorprende que diga eso cuando sabe que no puedo intervenir por el reglamento. Conozco las reglas y las acepto, pero yo no podía hablar. Y eso que recibí varios ataques de quienes sabían que no podía defenderme. Pero seguro que la ministra también sabe que hoy hay otros medios para seguir el debate. Y sí escuché, por ejemplo a sus socios de Unidas Podemos», dijo el líder popular.

Feijoo invitó a la número dos de Pedro Sánchez «a venir al Senado a debatir y a explicarnos por qué no acierta en ninguna de sus previsiones y cálculos y cómo es posible que tengamos un Presupuesto falso en vigor con unas estimaciones sobre inflación y PIB totalmente incorrectas».