El Tribunal Supremo anuló la condena en 2018, diez años después, en una revisión

La Audiencia Nacional ha rechazado que proceda indemnizar a un hombre que pasó cuatro años y medio en la cárcel por un robo a punta de cuchillo que se inventó una supuesta víctima.

Admite que ha sufrido «daños irreparables», pero considera que la sentencia del Tribunal Supremo, que anuló la condena diez años después, «no dice nada que se pueda deducir directamente» acerca de un «error judicial».

«Nos debemos atener a la jurisprudencia. Aunque la sala no cuestiona las graves consecuencias personales, familiares y laborales de estar en prisión por unos hechos que no ha cometido, lo que lamenta profundamente», recoge la resolución de la AN, que cuenta, no obstante, con un voto discrepante.