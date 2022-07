«Quienes piensan que por qué nos implicamos en la guerra olvidan que no participar del esfuerzo bélico no nos libraría de los efectos de la guerra y nos aislaría de nuestros aliados. Si no accedemos a las peticiones de los polacos, los rumanos y los alemanes cuando nos piden solidaridad, ¿qué legitimidad tendríamos para pedirla cuando la necesitemos?», preguntó refiriéndose a las demandas de Podemos para que no se aumente el gasto en defensa al 2 % del PIB. Un dato que, de hecho, no mencionó el presidente para evitar el punto de fricción con sus socios.

En directo | Rufián, a Sánchez: «Señor presidente, enhorabuena, hoy se ha levantado de izquierdas» Gladys Vázquez / Paula Avendaño