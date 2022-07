El presunto asesino de Marta Calvo, durante el alegato final de su abogada Rober Solsona | EUROPAPRESS

Jorge Ignacio Palma, el supuesto asesino de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcelas, defendió en el juicio que se produce contra él, durante el turno de la última palabra, que no ha quitado la vida a nadie: «No lo he hecho, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales». Un jurado popular juzga estos días a Ignacio Palma como presunto autor de la muerte de tres prostitutas, entre ellas, Marta Calvo. La joven desapareció en Manuel (Valencia) en noviembre del 2019, tras mantener una cita con el propio Palma, al que conoció por internet. El ahora acusado se entregó 21 días después declarándose culpable de descuartizar el cuerpo de Marta, que todavía no ha sido encontrado. Sin embargo, niega ser responsable de su muerte, que asegura fue accidental.

Ignacio Palma, a quien se le atribuye, además, otros siete delitos de abusos sexuales a otras jóvenes, señaló que siente «mucho» el dolor que pueda tener la familia de Marta Calvo por no haber encontrado el cuerpo, pero dijo «lo que ocurrió con todo lujo de detalles. No tengo nada más que aportar», manifestó, sin dar datos sobre donde se encuentra el cuerpo de la joven, que reconoció haber dejado en un contenedor, tras descuartizarlo.

Palma, de nacionalidad colombiana, se enfrenta a la prisión permanente revisable, tal y como reclaman algunas acusaciones, mientras que la Fiscalía le solicita 120 años de prisión, diez años menos que lo que requería inicialmente tras retirarse una de las víctimas como acusación, que no quiso declarar en el juicio. Le atribuye tres delitos de homicidio y 10 abusos sexuales.