Inés Arrimadas durante su turno de palabra en el marco del debate sobre el estado de la nación. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha cargado contra Pedro Sánchez por promover unas medidas contra la crisis que no necesitan los españoles: «son las que usted necesita para no morir políticamente», ha dicho al reprocharle que pida por ejemplo bajar el aire acondicionado cuando él, en su gobierno, no hace ningún esfuerzo. «No tiene ideología y no tiene escrúpulos», ha asegurado la presidenta del partido naranja en su intervención en el debate sobre el estado de la nación, que ha seguido la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, desde la tribuna de invitados.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Pide esfuerzos a las familias, a las pymes y a los autónomos, pero «¿qué esfuerzo ha hecho usted, qué asesor se ha quitado, qué ministro o qué amigo ha dejado de tener enchufado?», ha preguntado Arrimadas a Sánchez, insistiendo en que las iniciativas que avanzó ayer crean inseguridad jurídica, «generan un agujero que no se corresponde con reformas de calado y no controlan la inflación».

Economía «desastrosa»

Según Arrimadas, el balance de estos cuatro años de la gestión de Sánchez es «desastroso» en el ámbito económico y social de las familias, en el terreno institucional «colonizando todas las instituciones» y en el ámbito de la igualdad y libertad de todos los españoles. La líder de Ciudadanos también ha criticado duramente que haya permitido que «EH Bildu extienda la dictadura hasta 1983, manchando los gobiernos de Felipe González».