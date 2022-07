En la misma denuncia del diputado regional del PP se señalaba a siete empresas presuntamente «favorecidas» con esos contratos y la Fiscalía acordó la apertura de diligencias por cada empresa. Se trata de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, a la que el denunciante vincula con el exministro José Luis Ábalos; FCS Select Products, con cuyos responsables tendría lazos de amistad el exministro de Sanidad Salvador Illa o Páginas Amarillas Soluciones Digitales, ahora Beedigital, vinculada al marido de la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Las diligencias también afectan a empresas con las que se hicieron compras supuestamente fraudulentas como Weihai Textile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial y Member Of The Tribe (a la que Sanidad adelantó el 30 % del primero de los contratos que se relacionan por un importe de 1,6 millones de euros, se incumplió el plazo de entrega y la Administración no ha recuperado el dinero adelantado