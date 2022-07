La coalición, en peligro

En Podemos tienen claro que si el PSOE no opta por impulsar políticas que favorezcan los intereses públicos, comenzarán a redactar el certificado de defunción de la coalición. «Si en los próximos Presupuestos Generales defraudamos a la gente, serán los últimos del Gobierno de coalición», afirmó el coportavoz estatal de la formación morada, Javier Sánchez Serna. Serna izó esta bandera progresista en una rueda de prensa en la que afirmó que «España no necesita aumentar su presupuesto de defensa porque lo diga una potencia extranjera» y que el dinero público está mejor invertido en medidas de carácter social y progresista, que en «aviones o carros de combate». No es, sin embargo, la postura de Yolanda Díaz, que prioriza la continuidad de la alianza y que sostiene que «nada va a romper al Gobierno» porque «no hay alternativa al Gobierno de coalición progresista».

Medidas para el debate

Desde Unidas Podemos pidieron una reunión con Pedro Sánchez, a la que en teoría asistiría la vicepresidenta segunda, para concretar pactos antes del debate sobre el estado de la nación, encuentro aplazado por el PSOE. No obstante, la formación encabezada por Belarra pedirá durante las sesiones en el Congreso que se apruebe la nueva ley de vivienda y que se derogue la ley mordaza, puesto que son prioridades y compromisos con los socialistas que no pueden «tardar ni un minuto más». También pondrán sobre la mesa un fondo de 10.000 millones para educación y sanidad públicas, poner tope al precio del combustible y una renta de 100 euros para familias que traigan hijos al mundo, amén de otras medidas referidas a la familia, como permisos para cuidar parientes enfermos.

La portavoz federal de IU, Sira Rego, admitió en una rueda de prensa telemática que el contexto es «complicado» y pidió que el Ejecutivo se esfuerce por desarrollar y llevar a la práctica una agenda progresista que amplíe derechos, ya que «debe seguir teniendo en cuenta las necesidades del país». Así, emplazó a convertir las medidas de Podemos en la «seña» de identidad progresista del Gobierno.