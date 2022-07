Falta de pactos con el PP

Para los conservadores, como ha indicado Gamarra, «El gobierno Frankenstein no de más de sí y es un proyecto fallido y agotado». Las peleas entre socios al respecto del aumento de presupuesto en Defensa en los nuevos Presupuestos, el apoyo a los acuerdos alcanzados en la cumbre de la OTAN, el envío de ayuda militar a Ucrania, se han enquistado en el Ejecutivo. Y es algo que el PP está dispuesto a aprobar. «Lo abordemos, pero solo si lo presentan con carácter plurianual», ha confirmado la portavoz.

Y de hecho, también se han mostrado dispuestos a negociar con «el gobierno más caro de la historia» las medidas económicas que ayuden a levantar la situación económica del país. En un largo enunciado, el diagnóstico de Gamarra respecto a las acciones del Ejecutivo ha sido severo: «Somos el país con más desempleo de toda Europa. No hay persona que en su casa o en cualquier bar de España que no se pregunte por qué no le tiende la mano al PP. Somos más pobres que en el 2019, los que pagarán más el alquiler, el 30% de jóvenes está en paro y no encuentran trabajos cualificados. Somos uno de los países que no han recuperado el crecimiento previo a la pandemia, estamos en la cola».