«Queda mucho por hacer en materia de víctimas porque hay que trabajar por los principios irrenunciables de dignidad y memoria, sin contar mentiras y con un relato alejado de la ambigüedad», reclama la también diputada del PP en el Asamblea de Madrid, muy crítica con la relación del Ejecutivo de Sánchez con EH Bildu.

Marimar Blanco reconoce que como víctima le duele, humilla e indigna que el Presidente tenga a Bildu como «socio preferente» para sacar adelante sus iniciativas. «Son legales, pero no es un partido ni ético ni moral con el que sentarse a negociar absolutamente nada».

Frente a este trato con «el brazo político heredero» de la organización, lamenta que el Ejecutivo no haya dado «ningún paso» en favor del colectivo de víctimas, ni siquiera muestra «gran interés» porque las generaciones más jóvenes conozcan lo que sucedió.

«Ya no digo que sepan quién fue Miguel Ángel Blanco, es que los jóvenes no saben qué fue ETA realmente ni el daño que causó [...] Es muy triste que muchos jóvenes no tengan ni la más mínima idea de lo que se ha sufrido en España», lamenta Marimar, que apuesta por llevar el testimonio de las víctimas a las aulas «sin odio, revancha ni venganza».

A sus dos hijas, ya cerca de la mayoría de edad, les han ido contando desde hace años lo que ETA hizo con su tío, pero también saben lo que se consiguió, lo que supuso como punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo, en la conciencia social y en el cambio de discurso.

Lo que queda del espíritu de Ermua

Precisamente, sobre aquel espíritu de Ermua, Marimar dice que, veinticinco años después, «queda muy poquito o nada», aunque admite que socialmente considera que sigue teniendo el cariño y recuerdo de muchos españoles.

Para que quede «muy poco», afirma Marimar Blanco, «hizo mucho el PNV», que «ante el miedo de que aquel movimiento y unidad política y social pudiera acabar también con él, volvió a echarse en manos de HB en aquel humillante pacto de Lizarra en el 98».

«Una destrucción del espíritu de Ermua que desde luego fue continuada por otro gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, rompiendo no tan solo con las líneas marcadas por el espíritu de Ermua, sino también por el pacto antiterrorista del 2000, que determinaba que había determinadas líneas rojas que no se podían cruzar», añade.

Convencida de que ETA iba a liberar a Miguel Ángel

Marimar Blanco vuelve a recordar aquellos momentos que ella, con 22 años entonces, tiene muy presente. Recuerda lo que hacía aquellos días en Londres, pero, sobre todo, se emociona al rememorar que su hermano la llamaba todos los domingos. «En la última llamada me dijo que iba a ir a verme en agosto, que tenía muchas ganas porque no lo conocía».

«Me acuerdo de su sonrisa como si estuviera aquí al lado, esa carcajada que tenía», dice. Tampoco olvida los momentos de esperanza, la palabra que más escuchó y repitió en esas 48 horas, especialmente cuando regresó al pueblo tras la histórica manifestación en Bilbao.

Cuando vio a su madre le dijo: «Ama, hemos conseguido liberarlo. Estaba totalmente convencida de que ETA no podía dar la espalda a la sociedad española y, sobre todo, a la vasca»