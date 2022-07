«Quienes piensan que por qué nos implicamos en la guerra olvidan que no participar del esfuerzo bélico no nos libraría de los efectos de la guerra y nos aislaría de nuestros aliados. Si no accedemos a las peticiones de los polacos, los rumanos y los alemanes cuando nos piden solidaridad, ¿qué legitimidad tendríamos para pedirla cuando la necesitemos?», ha cuestionado el presidente.

Sobre el futuro del país eslavo ha alegado que «las demás naciones europeas tenemos un deber que cumplir con Ucrania. Nadie mejor que nosotros para comprenderlo. La decisión de no intervenir en España nos condenó a 40 años de aislamiento, retroceso y régimen fascista». Sumado a esto, ha destacado que «siempre saldremos a defender la legalidad internacional, sea en Irak o en Ucrania» y que las sanciones contra Putin son la mejor «arma» contra el mandatario ruso y sus intereses así como para nuestra economía.