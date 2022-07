El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una sesión plenaria del Parlamento de Cataluña. Quique García | EFE

ERC y Junts mantienen el pulso en torno a la causa penal que afecta a la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cree que la dirigente nacionalista debería «apartarse» de su cargo, si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre juicio oral y la sienta en el banquillo por los delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental. A pocos días de que la Fiscalía presente el escrito de acusación, Aragonès, que ya días atrás evitó apoyar a Borràs, ha dejado clara cuál es su posición, aunque ha dicho que la decisión debe tomarla la propia presidenta de Junts. Si Borràs fuera de ERC «se pondría a la institución por delante, se apartaría, defendería su inocencia y, si finalmente resuelve favorablemente a la persona, se le restaurarían las responsabilidades», ha afirmado en una entrevista en Onda Cero.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

La presidenta de la Cámara autonómica, no obstante, ya ha advertido de que no tiene ninguna intención de dejar el cargo y de que no se da por aludida por el reglamento del Parlamento, que establece que si un diputado es procesado por delitos de corrupción (como Borràs), la Mesa o el pleno deberán acordar la «suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». Borràs presionó durante el fin de semana a los grupos independentistas para «resolver políticamente» el asunto y confió en que la apoyarán cuando la patata caliente llegue a la Mesa de la Cámara catalana.

Retorcer el reglamento

En TV3, Borràs exigió a ERC y a la CUP eliminar el artículo del reglamento que podría obligarle a dimitir. Su argumento es que el Parlamento dará cobertura, si aplica el reglamento para cesarla, a la «represión» del Estado. Aragonès, en cambio, la ha avisado de que los delitos por los que está imputada son «muy diferentes» a las causas penales de otros independentistas. «Independientemente de si es cierto que ocurrieron estos hechos o no, la cuestión es que los delitos que forman parte de esta instrucción son los que son», ha señalado el presidente de la Generalitat. Mientras, Pere Aragonès, que se reunirá el viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para superar la situación de crisis en las relaciones, ha advertido de que no renunciará a la autodeterminación y de que el referendo y la amnistía estarán sobre la mesa.