Antes de su detención, le dijo a una tercera sargento: «Tú sabes lo que yo he pasado. En la Escuela todos sabían lo que me pasaba y el comandante de brigada no hizo nada. Llevo mucho tiempo sufriendo acoso en la puta Armada, desde marinero. No quería matarlo, que esté bien, que se recupere, pero no voy a consentir que nadie más me falte al respeto, no me va a faltar nadie al respeto».

Dice la sentencia que el condenado «es una persona muy tímida, retraída, con una personalidad que arrastraba rasgos de extrema ansiedad, sentimientos de inseguridad y pérdida de confianza en sí mismo».