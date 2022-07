El magistrado Jaime Segalés, amigo de Miguel Ángel Blanco, es una imagen de archivo del 2012. Ángel Manso

Jaime Segalés, amigo y compañero del grupo de música de Miguel Ángel Blanco, ha revelado que el asesinato del concejal popular le produjo un shock porque, aunque habían sido advertidos de ese más que posible desenlace, «eliges pensar en otra posibilidad». «Yo hasta que lo vi en la caja (mortuoria) en Ermua, no me lo creí, no me lo creí de verdad. Lo sabes, lo has visto en la radio, en la televisión, pero yo tuve que ir a verlo», manifestó cuando se cumplen 25 años del secuestro y asesinato a sangre fría del edil.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Segalés, que en la actualidad es magistrado en una sala de lo social en Bilbao, sabe que algún día los que asesinaron a su amigo saldrán de la cárcel. «Es lo que procede», porque en un estado democrático «esto sucede», y por eso reconoce que hay que «vivir» con esta circunstancia. De cruzarse algún día en la calle con ellos, «cambiaría de acera, a poder ser» porque «es gente delincuente», zanja.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Segalés recuerda «a Míguel» -«era como le llamábamos nosotros»-, lejos del arquetipo que al final se ha impuesto en su recuerdo, una persona referente «de la lucha contra la imposición, contra la intolerancia», circunstancia que considera «totalmente normal» teniendo en cuenta «lo que había detrás». Esta imagen, no obstante, no cuadra «con la persona que nosotros habíamos conocido».