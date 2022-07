Inicialmente, desde el Ayuntamiento no estaba previsto que interviniera Marimar Blanco, que remitió una carta al alcalde de Ermua para que le permitiera dirigir unas palabras en el homenaje a su hermano. «Si no me dejan hablar, no voy», zanjó el sábado Marimar Blanco en declaraciones, el pasado día 6, a este periódico.

Marimar ha reclamado en el homenaje a su hermano la recuperación de «la unidad política y social y que no se negocie con quienes a día de hoy siguen sin condenar el asesinato» de Miguel Ángel. Así lo ha declarado a los periodistas a la entrada al polideportivo Miguel Ángel Blanco de Ermua, antes de intervenir en el acto en homenaje a su hermano y a todas las víctimas del terrorismo que se celebrará organizado por el Ayuntamiento de este localidad vizcaína.