La Voz

«Yo no me resigno y doy un paso adelante». Con esta frase, Yolanda Díaz dio el pistoletazo de salida a Sumar, la nueva plataforma ciudadana impulsada por la vicepresidenta segunda que presentará los próximos meses por toda España para escuchar a los ciudadanos. «El protagonismo es vuestro y yo me sumo», dijo ante las cerca de 5.000 personas que asistieron al lanzamiento de este nuevo espacio político, un acto celebrado en el centro cultural Matadero de Madrid.

Díaz insistió en que Sumar es un espacio abierto. «No va de siglas, va de hacer las cosas en serio», afirmó en el arranque de este nuevo proyecto, donde propuso un contrato social democrático para «repensar un país que no tenga miedo a discutir». Desde la tribuna, en la que estuvo acompañada por personas que representaban distintos sectores sociales y profesionales, Díaz afirmó que quiere impulsar un cambio político «para que no hablen los mismos», basado en la igualdad y en relanzar el sector público. El objetivo, movilizar a las bases progresistas y tejer nuevas alianzas para ensanchar el espacio actual de Unidas Podemos.