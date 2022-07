«Si ya no solamente no se la protegió, si encima se la esposó, no se la creyó, se ocultó la investigación, si ahora encima se le niega la renta valenciana de inclusión a su hija y se le quiere desgarrar la tutela de su hija para que se quede sin ella, no sé qué mal ha hecho esta pobre chica para que después de todo esto se la siga persiguiendo. No es que me llame la atención, sino que me parece algo incalificable», ha manifestado.