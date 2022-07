Ante los presentes, ha asegurado que los familiares son «la voz de aquellos a los que les fue arrebatada o eliminada precisamente por quienes hoy no tienen ningún problema para hablar e incluso para humillar»

«A ellos no les falta altavoces y lo digo porque, desgraciadamente, han intentado silenciar la voz de las víctimas, la voz de mi hermano, no mi voz, la de mi hermano, pero no lo han conseguido», ha dicho. «Por mucho que lo intenten, la voz de los inocentes y será siempre más fuerte que cualquier interés partidista», ha subrayado.