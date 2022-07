Laura Borràs, presidenta de la Cámara catalana, en la sesión de este miércoles David Zorrakino | EUROPA PRESS

La presidenta del Parlamento, Laura Borràs, se dio este sábado un baño de masas. Y como ya hicieron en el pasado otros dirigentes nacionalistas acusados de corrupción, como Jordi Pujol en el caso Banca Catalana o Artur Mas con el caso 3 %, se envolvió en la 'estelada' y acusó al Estado de «linchamiento» por poner en duda su «honestidad». A la espera del escrito de acusación de la Fiscalía, que podría pedir penas de 15 años de cárcel y una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la dejara a un paso de ir a juicio, la presidenta del Parlamento catalán fue la protagonista de un acto organizado en el Ateneo de Barcelona por el llamado grupo de apoyo a Borràs, que presentó un manifiesto en defensa de la «honorabilidad» de la dirigente soberanista, al que se han adherido los expresidentes Mas, Puigdemont y Torra, todos los consejeros de Junts del actual Gobierno catalán, la plana mayor de la formación soberanista y un total de 8.000 personas, todas de la órbita de Junts.

Al acto, no obstante, solo acudieron Torra y Turull de entre los primeros espadas de la postconvergencia (Puigdemont intervino por vídeo), mientras que no acudió ningún consejero de la Generalitat catalana, ni siquiera los de Junts. Borràs trató de restarle importancia, pero la tenía: el mensaje de una parte de su partido es que el Gobierno catalán no se puede romper si es cesada.

Los dirigentes de ERC y la CUP tampoco se dejaron ver (Esquerra, de hecho, contraprogramó con otro mitin en Sant Cugat) ni han firmado el manifiesto. Y ya han dejado claro que no moverán ni un dedo para salvar a la presidenta de la Cámara catalana, a la que reclaman que dimita antes de tener que aplicar el reglamento del Parlament. Este es claro cuando afirma que si un diputado es procesado por delitos de corrupción (como Borràs, que está acusada de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental), la Mesa o el pleno deberán acordar «la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». Borràs presionó este sábado a los grupos independentistas para «resolver políticamente» el asunto y confió en que le apoyarán cuando la patata caliente llegue a la Mesa de la Cámara catalana.