La ministra de Igualdad, Irene Montero, saluda al presidente Pedro Sánchez en presencia de la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, en un acto Infancia con derechos: Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea, este miércoles en Madrid Emilio Naranjo | EFE

Yolanda Díaz pidió el martes una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de coalición con Unidas Podemos, pero la exigencia tenía más de simbólico, según admiten en el partido minoritario del Gobierno, que de pragmático. Los socialistas y los morados coinciden en que sería deseable que el encuentro se produjera antes del debate sobre el estado de la nación de la próxima semana para evitar dar argumentos a la oposición, pero la vicepresidenta segunda dejó caer ayer que confía en cerrar la crisis, como siempre, en un tú a tú con el presidente del Gobierno.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Encontrar una solución que satisfaga a las dos partes, teniendo en cuenta el rechazo de Unidas Podemos a un aumento del gasto en defensa, no parece sencillo. Sobre todo, porque el ala socialista ya ha dejado claro que el compromiso de alcanzar el 2 % del PIB en el 2029 no es negociable. Parte de ese compromiso implica, según lo remitido a Bruselas en el plan de estabilidad, que ya los presupuestos para el 2023 recojan un incremento de dos décimas del PIB, unos 2.600 millones de euros sobre los 13.100 actuales. Así que de alguna manera tendrán que pactar la discrepancia porque en lo que insisten unos y otros es en que no hay intención de dinamitar el Ejecutivo.

«Nuestra coalición progresista es más imprescindible que nunca. Para dar un mensaje de tranquilidad a mi país, vamos el presidente y yo a buscar todas las fórmulas imaginativas sobre el presupuesto de defensa y lo que más me importa es que los españoles no sufran», dijo la vicepresidenta segunda desde Roma.