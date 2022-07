Díaz nunca ha ocultado que las estructuras de los partidos, aunque «valiosas» y «necesarias», deben quedar en un segundo plano en favor del protagonismo de la sociedad civil. El enfrentamiento se evidenció el año pasado, cuando la vicepresidenta acudió a varios actos junto a la ya exvicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a los que no asistieron las dos primeras espadas de Podemos: Ione Belarra e Irene Montero. Ahora la situación es bien distinta, y la líder gallega, que se distanció de los morados en el envío de armas a Ucrania, ha sido el ariete que ha cargado contra los socialistas a cuenta de la pugna por el aumento del gasto militar, cerrando filas con sus camaradas.

Al acto del viernes, la también ministra de Trabajo ha pedido explícitamente a los dirigentes de las confluencias de UP que no acudan o, al menos, no estén sobre el escenario. Así lo desveló este miércoles la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que «respeta» y «acompaña» los pasos que dé su compañera. En los mismos términos se han pronunciado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el portavoz parlamentario del grupo confederal de UP, Pablo Echenique. «En este caso concreto se nos ha pedido que no vayamos, lo vamos a respetar pero estaremos ahí por supuesto contribuyendo a crecer y a la unidad del espacio», resumió el miércoles Belarra en una entrevista en TVE.